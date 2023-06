INSS publica nomeação de novos servidores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) nomeou 986 novos servidores para atuar como técnicos do seguro social em todo o país. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (15). Clique aqui para acessar a lista completa.

Os profissionais nomeados têm até 30 dias para tomar posse. Por lei, devem começar a trabalhar em até 45 dias. No entanto, a expectativa é que a maioria assuma os postos o quanto antes, já que foi um concurso concorrido —com mais de 1 milhão de inscritos— e o instituto tem pressa em começar a sanar o déficit de funcionários.

**PRÓXIMOS PASSOS DO CONCURSO DO INSS**

Os candidatos nomeados deverão se apresentar na gerência executiva indicada na publicação e marcar a perícia médica. Caso não façam isso em até 30 dias a nomeação será tornada sem efeito. A perícia será feita pelos médicos peritos do próprio INSS, conforme portaria da Previdência Social publicada na segunda (12). A autorização para essa perícia é em caráter excepcional.

Para que possam tomar posse, etapa final da contratação, devem apresentar os documentos e os exames médicos necessários.

**CONFIRA OS DOCUMENTOS PARA TOMAR POSSE NO INSS:**

- Certidão de nascimento ou de casamento, se for o caso

- Título de eleitor, com o comprovante de votação na última eleição

- Certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino

- Documento de identidade ou equivalente

- Declaração de bens, na forma da Lei nº 8.429/1992

- CPF

- Inscrição no PIS ou Pasep

- Três fotos 3x4, recentes

- Laudo da inspeção médica oficial elaborado pelo perito médico federal, que, após análise dos exames solicitados e do exame clínico, ateste aptidão física e mental para o exercício do cargo

- Cópia autenticada do diploma ou certificado de conclusão do grau de escolaridade exigido para o cargo

- Declaração de acumulação de cargo ou função pública, quando for o caso, ou sua negativa

- Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades enumeradas no art. 137 e seu parágrafo único da Lei nº 8.112/1990

- Folha de antecedentes da Polícia Federal dos estados ou do Distrito Federal, em que haja residido nos últimos cinco anos

- Folha de antecedentes da Polícia Estadual dos estados ou do Distrito Federal, em que haja residido nos últimos cinco anos

- Certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelos foros das Justiças Federal e Estadual dos estados ou do Distrito Federal em que tenha morado nos últimos cinco anos

Exames que devem ser apresentados:

- Exames laboratoriais: grupo sanguíneo; fator RH; hemograma completo; glicemia (de jejum); sorologia para Chagas; VDRL; PSA total (para homens com idade acima de 40 anos); ALT; AST; Gama-GT; ureia; ácido úrico e creatinina; urina: elementos anormais e sedimentos (EAS)

- Raio-x de tórax: PA e perfil

- Exames cardiológicos: eletrocardiograma com laudo (para candidatos com idade de até 39 anos), teste ergométrico em esteira com laudo (para candidatos com idade igual ou superior a 40 anos)

- Avaliação psiquiátrica com laudo elaborado por médico psiquiatra;

- Outros exames poderão ser solicitados na realização da perícia médica

CONTRATAÇÕES PODEM SUPERAR 3.000 APROVADOS

O anúncio de nomeação de servidores foi feito pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi, por meio de suas redes sociais em 7 de junho. A autorização para a nomeação, no entanto, foi publicada apenas na segunda (12). "Excelente notícia! Estamos avançando e, com este novo reforço, vamos trabalhar para reestabelecer a dignidade dos brasileiros que procuram a Previdência Social", escreveu Lupi.

Em seu site, o INSS chegou a divulgar uma lista de vagas por estado somando 1.003 postos a serem preenchidos. No entanto, no Diário Oficial da União, há a convocação de 986 novos servidores. No caso dos demais, aguarda-se decisão judicial para seguir com as nomeações, o que deve sair em breve.

A previsão é de contratar até 3.385 novos funcionários enquanto durar a validade da seleção, que é de até um ano, a partir da data final de homologação.

Os funcionários terão jornada de 40 horas semanais, com salário inicial de R$ 5.905,79. A remuneração inicial de até R$ 5.905,79 corresponde ao valor do vencimento básico de R$ 712,61, mais a GAE (Gratificação de Atividade Executiva), de R$ 1.140,18, a GDASS (Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social), que poderá chegar a R$ 3.595, além de auxílio-alimentação de R$ 458.

DÉFICIT DE SERVIDORES DO INSS CHEGA A 23 MIL

Os novos profissionais devem começar a sanar o déficit de servidores do INSS. O instituto tem cerca de 14,5 mil técnicos do seguro social e o déficit chega a 23 mil servidores em todo o país, entre os cargos de técnico e analista.

Em edital, o presidente interino do INSS, Glauco André Fonseca Wamburg, afirma que a nomeação dos novos servidores vai reforçar a análise de requerimentos do instituto. Segundo a publicação, as novas contratações visam "atender ao interesse público e da administração, no sentido de priorizar a análise dos processos previdenciários e assistenciais, objetivando a redução dos estoques".

O resultado final do concurso do INSS foi oficializado pelo órgão no início de maio, após curso de formação dos novos servidores. O processo teve início em setembro de 2022, com a publicação do edital. A seleção recebeu mais de um milhão de candidatos.

As inscrições e todo o processo de seleção foram feitos pelo Cebraspe e o resultado de cada fase pode ser acompanhado online, no site cebraspe.org.br.