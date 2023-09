INSS e bancos mantêm agências fechadas no feriado de 7 de Setembro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e os bancos manterão as agências fechadas em todo o país no feriado de 7 de Setembro. Os bancos voltam a funcionar normalmente na sexta-feira (8), mas as agências da Previdência poderão estar fechadas, caso seja decretado ponto facultativo pelo governo federal.

Os atendimentos a distância por internet e telefone, porém, estarão em funcionamento. No caso dos bancos, esse atendimento inclui agências pela internet, caixas eletrônicos e banco por telefone.

No caso do INSS, o segurado pode realizar serviços pelo aplicativo ou site Meu INSS, além de contar com a Central Telefônica 135. No feriado, no entanto, o atendimento telefônico será por meio de robôs.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), o fechamento das agências bancárias é regulamentado por resolução de dezembro de 2020, do CMN (Conselho Monetário Nacional), que não considera feriados nacionais como dias úteis no caso de serviços bancários.

Contas de consumo, como água, luz e telefone, e carnês com vencimento no dia 7 de Setembro, data do feriado, poderão ser pagos no dia 8, sem acréscimos de juros e correções. No entanto, o consumidor deve conferir se o boleto já veio com a data ajustada.

Walter Faria, diretor-adjunto de serviços da Febraban, afirma que realizar os pagamentos por meio dos canais a distância é um caminho para não atrasar contas. "Os canais digitais dos bancos, como internet e mobile banking, são uma alternativa para a realização de transferências e pagamento de contas", diz.

Segundo ele, atualmente, sete em cada dez operações bancárias são feitas pelos meios digitais.

COMO PEDIR A APOSENTADORIA DO INSS?

O segurado que quiser fazer a solicitação da aposentadoria ou de outro benefício do INSS pode contar com o Meu INSS, que oferece ao menos cem serviços online. Para atendimentos nas agências, é necessário agendamento prévio.

Segundo a Previdência, ainda não foi definido se haverá fechamento de agências na sexta-feira (8). Isso pode ocorrer se houver a decretação de ponto facultativo pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A portaria, no entanto, ainda não saiu.

O atendimento previdenciário por meio da Central 135 será feito por robôs no feriado. Caso não haja ponto facultativo na sexta, o segurado poderá falar com um atendente das 7 às 22h. O mesmo horário de atendimento é válido aos sábados.

Além disso, é possível tirar dúvidas sobre serviços e benefícios com a assistente virtual Helô, ao ingressar no site do INSS.

VEJA COMO PEDIR A APOSENTADORIA NO MEU INSS

1. Acesse o aplicativo ou site Meu INSS com login e senha do portal Gov.br

2. Em "Benefícios", selecione a opção "Pedir aposentadoria"

3. Na tela seguinte, clique no tipo de aposentadoria desejada. Por exemplo: Aposentadoria por tempo de contribuição/idade urbana, Aposentadoria por idade rural ou Aposentadoria da pessoa com deficiência por idade

4. Selecione "Atualizar" para confirmar os dados pessoais cadastrados. Ao terminar, clique para avançar

5. Em seguida, aparecerá uma série de perguntas sobre o tempo de contribuição e outras informações sobre o segurado. Basta selecionar "sim" ou "não" para cada uma delas e avançar

6. Ao abrir a tela com dados pessoais, role para baixo até aparecer a área "Anexos", onde o segurado deve incluir documentos que comprovem o direito à aposentadoria

7. Selecione cada uma das opções cujo documento deseja enviar. Por exemplo: cópias de carteiras de trabalho e comprovante de exercício em atividade pública

8. Depois de incluir todos os documentos, avance

9. O sistema pedirá o CEP para localizar a agência do INSS mais próxima no caso da necessidade de cumprimento de exigência. Escolha a unidade desejada e avance

10. Na tela seguinte, confira os dados pessoais e o detalhamento da solicitação. Se estiver tudo correto, finalize o pedido