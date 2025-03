Inscritos no concurso da Ebserh podem apresentar recursos até quarta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os candidatos que participaram do concurso da Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) podem apresentar recursos relacionados ao gabarito preliminar nesta terça (18) e quarta-feira (19). O prazo acaba às 23h59 desta quarta.

A Ebserh é uma estatal vinculada ao MEC (Ministério da Educação) que administra 45 hospitais universitários federais. A prova foi aplicada no domingo (16), e os candidatos concorrem a 545 vagas nas áreas médica, assistencial e administrativa.

Após análise dos recursos, a FGV publicará em seu site a decisão sobre o aceite ou a negativa, bem como o gabarito definitivo oficial, no dia 14 de abril. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.

*

QUAIS SÃO AS REGRAS PARA APRESENTAR RECURSOS?

O candidato deve acessar o edital da prova na área do concurso no portal da FGV (Fundação Getulio Vargas) e preencher o formulário de interposição de recursos com seu usuário e senha.

Segundo os editais, serão indeferidos (automaticamente recusados) os recursos que:

- não estiverem devidamente fundamentados;

- não apresentarem argumentações lógicas e consistentes;

- estiverem em desacordo com as especificações do edital;

- forem apresentados fora do prazo;

- apresentarem no corpo da fundamentação outras questões que não a selecionada para recurso;

- forem apresentados contra terceiros;

- forem apresentados coletivamente;

- contenham fundamentação idêntica, em todo ou em parte, à argumentação constante de recursos de outros candidatos;

- cujo teor desrespeite a Fundação Getulio Vargas;

- encaminhados por meio da imprensa ou de redes sociais online.

O candidato poderá apresentar apenas um recurso por questão. Segundo a banca, não será aceita revisão de recurso, de recurso do recurso ou de recurso do gabarito final definitivo.

QUAL É O MÍNIMO DE PONTOS DA PROVA OBJETIVA?

A prova objetiva é eliminatória e classificatória, ou seja, além da classificação com base na ordem decrescente da nota dos participantes, existe uma nota mínima que o candidato precisa alcançar para continuar no processo seletivo.

O mínimo exigido para os três editais é de 30 pontos no total, ou seja, metade da quantidade máxima de pontos. O cálculo da nota é feito a partir de uma tabela específica para cada edital. Confira:

Prova para área médica

Prova - Disciplina - Total de questões - Pontos por questão - Total de pontos

Conhecimentos básicos - Língua portuguesa - 10 - 0,4 - 4

Conhecimentos básicos - Legislação da Ebserh - 5 - 1,0 - 5

Conhecimentos básicos - Políticas públicas de saúde e educação - 15 - 1,0 - 15

Conhecimentos específicos - Específico - 30 - 1,2 - 36

Prova para área assistencial

Prova - Disciplina - Total de questões - Pontos por questão - Total de pontos

Conhecimentos básicos - Língua portuguesa - 10 - 0,4 - 4

Conhecimentos básicos - Legislação da Ebserh - 5 - 1,0 - 5

Conhecimentos básicos - Políticas públicas de saúde e educação - 15 - 1,0 - 15

Conhecimentos específicos - Específico - 30 - 1,2 - 36

Prova para área administrativa

Prova - Disciplina - Total de questões - Pontos por questão - Total de pontos

Conhecimentos básicos - Língua portuguesa - 10 - 0,4 - 4

Conhecimentos básicos - Legislação da Ebserh - 5 - 1,0 - 5

Conhecimentos básicos - Políticas públicas de saúde e educação - 15 - 1,0 - 15

Conhecimentos específicos - Noções de administração pública e direito administrativo - 10 - 1,2 - 12

Conhecimentos específicos - Específico - 20 - 1,2 - 24

COMO SERÁ A PROVA DE TÍTULOS?

Somente os candidatos aprovados na prova objetiva podem concorrer à fase de títulos. A convocação será publicada no site da banca, e os candidatos devem enviar os documentos comprobatórios entre os dias 15 e 16 de abril.

A prova de títulos tem caráter classificatório, ou seja, não é exigido um número mínimo de pontos nesta fase, sendo considerada apenas a ordem decrescente de nota dos candidatos.

O tempo de experiência em exercício do cargo de cada edital será computado como um ponto para cada ano completo, com o máximo de dez pontos. Os diplomas de nível superior aceitos incluem doutorado (3,2 pontos), mestrado (2,6), residência (2) e especialização (0,9 pontos, com máximo de 1,8).

Também é possível enviar artigos publicados em periódicos reconhecidos pela Capes-MEC (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação), com pontuação de 0,2 por publicação e máximo de 0,4.

CALENDÁRIO DO CONCURSO EBSERH

Confira as próximas etapas do concurso:

14 de abril - Divulgação do resultado da análise de recursos contra questões de prova e gabarito e vista da folha de respostas da prova objetiva no site da banca

14 de abril - Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva

15 e 16 de abril - Prazo para apresentação de recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva

15 e 16 de abril - Período de cadastro e upload dos títulos pelo site da banca

30 de abril - Divulgação do resultado definitivo da prova objetiva

O QUE É O CONCURSO DA EBSERH 2025?

As 545 vagas para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares foram divididas entre cargos de nível médio e superior, nas áreas médica, administrativa e assistencial, com salários iniciais entre R$ 3.057,56 e R$ 17.978,62.

Para a área médica, os 198 cargos são nos setores de acupuntura, anestesiologia, cardiologia, cirurgia cardiovascular, cirurgia-geral, clínica médica, dermatologia, genética médica, ginecologia e obstetrícia, infectologia, medicina de emergência, medicina do trabalho, medicina física e reabilitação, medicina intensiva, medicina nuclear, medicina preventiva e social, neurocirurgia, neurologia, oftalmologia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, patologia, patologia clínica/medicina laboratorial, pediatria, psiquiatria, radiologia e diagnóstico por imagem radioterapia. A maior remuneração inicial é para o cargo de médico com jornada semanal de 40 horas, com salário de R$ 17.978,62. As demais áreas recebem R$ 10.787,14.

Já os 330 cargos da área assistencial são de assistente social, biomédico, odontologia, enfermagem, farmácia, físico, fisioterapia, fonoaudiólogo, nutricionista, pedagogo, profissional de educação física, psicologia, técnico em análises clínicas, técnico em citopatologia, técnico em enfermagem, técnico em enfermagem - especialização técnica em saúde do trabalhador, técnico em farmácia, técnico em necropsia, técnico em prótese dentária, técnico em radiologia/radioterapia, técnico em saúde bucal, tecnólogo em radiologia/radioterapia e terapeuta ocupacional. Os maiores salários são de R$ 12.911,35.

Na área administrativa, são 17 cargos para advogado, gestão, comunicação, economia e estatística, arquiteto, engenharia, engenheiro clínico, engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, analista de tecnologia da informação, técnico em segurança do trabalho e assistente administrativo. Alguns salários iniciais chegam a R$ 12.911,35.