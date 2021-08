Inflação turbina pesquisas no Google sobre como economizar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diante do aumento expressivo do preço de itens básicos, como energia elétrica, gasolina e gás de cozinha, as pesquisas por “como economizar ” cresceram no Google na última semana, segundo a empresa.

A questão “como economizar água em casa?” registrou alta de 140% nas buscas ante os sete dias anteriores. Na sequência, aparece a mesma pergunta para gás (130%) e gás de cozinha (120%).

As pesquisas pelo termo “preço do gás” bateram recorde no Google em 2021. Segundo a plataforma, nunca os brasileiros haviam buscado tanto pela frase quanto neste ano, reflexo da alta do botijão, que já chegou a R$ 100 em algumas regiões.

“Como economizar no supermercado?” e “como economizar gasolina dirigindo?” também cresceram na última semana.

Segundo o Google, as buscas pelos “porquês” dos aumentos nos preços também subiram, com destaque para “por que a gasolina aumentou?”, um questionamento que avançou 200% no período de sete dias.

A gasolina, com o litro acima de R$ 7 em algumas cidades, é o termo mais pesquisado junto à palavra “preço” no Google desde janeiro. O interesse de busca pelo preço da gasolina em 2021 é o maior dos últimos 17 anos, diz a empresa.