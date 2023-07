Inflação nas capitais varia de 1,11% a 4,44%

Economistas avaliam que o IPCA acumulado deve ficar em um patamar acima de 4% até o final do ano. Em parte, essa projeção está associada à base de comparação, com a saída do cálculo dos 12 meses dos efeitos da desoneração vista no segundo semestre de 2022.

Na média do Brasil, o IPCA desacelerou para 3,16% no acumulado de 12 meses até junho deste ano. É a menor variação nesse recorte desde setembro de 2020 (3,14%).

