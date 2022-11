Inflação dos acima de 50 anos supera IPCA nos últimos 12 meses

O IPC-3i, da FGV (Fundação Getulio Vargas), se baseia em índices de preços da própria instituição e considera famílias com ao menos metade dos componentes com idade igual ou superior a 60 anos. A Fipe faz para o município de São Paulo cálculo também focado na população nessa faixa etária.

Ele diz que esse público está mais ativo no mercado de trabalho hoje do que em décadas anteriores e que seus familiares são muito dependentes financeiramente desses chefes de família, exigindo mais poupança para o futuro e a utilização de um índice de inflação mais aderente para fins de planejamento previdenciário.

Arnaldo Lima diz que o novo indicador é mais uma ferramenta para avaliar a situação financeira e patrimonial desse público. Enquanto a população brasileira com menos de 50 anos aumentou apenas 1% nos últimos dez anos, a parcela com 50 ou mais cresceu 35%.

A inflação dos longevos ficou abaixo da média geral de janeiro de 2020, quando a série do IPCA passou a ser divulgada com os pesos da nova POF (Pesquisa de Orçamento Familiar) do IBGE, até abril deste ano. Desde maio, o acumulado em 12 meses passou a superar o índice geral.

Famílias cujo chefe tem 50 anos ou mais de idade têm o consumo mais concentrado, relativamente, nos grupos saúde, transportes, comunicação e artigos de residência. Com isso, gastam relativamente menos com habitação, educação, alimentação e despesas pessoais.

No acumulado em 12 meses até outubro, a inflação dos longevos ficou em 7,2%, superior ao IPCA de 6,5% no mesmo período.

O índice considera a mesma variação dos itens que compõem o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), calculado pelo IBGE e que serve como meta de inflação. Mas é feita uma ponderação no peso de cada produto e serviço com base na cesta de consumo das famílias chefiadas por essas pessoas.

O IPCA 50+ ou "inflação dos longevos" foi criado pelo economista Arnaldo Lima, diretor do Instituto de Longevidade MAG, ex-secretário do Ministério da Fazenda e ex-diretor da Funpresp (fundo de pensão dos servidores federais).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A inflação para famílias chefiadas por pessoas com 50 anos ou mais de idade superou a verificada para os brasileiros em geral nos últimos 12 meses, de acordo com um novo índice de preços que mede o custo de vida desse público.

