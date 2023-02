Inflação de São Paulo é a maior das capitais; veja lista

As demais 11 metrópoles pesquisadas registraram IPCA inferior ao do Brasil. Goiânia (4,24%), Porto Alegre (4,40%) e Belo Horizonte (4,66%) tiveram os menores acumulados até janeiro.

A taxa do Rio desacelerou para 6,47% em janeiro. Com isso, ficou abaixo das verificadas em São Paulo (6,67%) e Salvador (6,53%).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.