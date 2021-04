Inflação anual da Turquia acelera em março e atinge 16,19%

A inflação anual ao consumidor da Turquia atingiu 16,19% em março, acelerando em relação à taxa de 15,61% de fevereiro, segundo dados publicados nesta segunda-feira, 5, pela TurkStat, como é conhecida a agência de estatísticas do país. Na comparação mensal, o índice de preços ao consumidor turco subiu 1,08% em março, depois de avançar 0,91% em fevereiro, informou a TurkStat. Às 7h16 (de Brasília), o dólar caía a 8,1376 liras turcas, de 8,1503 liras no fim da tarde de sexta-feira (2). (Com informações da Dow Jones Newswires).Contato: [email protected]

