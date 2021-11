Inflação acumulada é maior para famílias com salários menores

Durante a pandemia, a escalada inflacionária e as dificuldades no mercado de trabalho espalharam no país cenas de pessoas em busca de doações e até de restos de comida.

No mês de outubro, a renda alta até teve uma inflação levemente superior aos demais grupos. A alta dos preços para essa camada foi de 1,06%, com o impacto de itens como viagens e gasolina.

Os alimentos ficaram mais caros com a demanda aquecida por commodities agrícolas no mercado internacional e o dólar alto.

A menor inflação em 12 meses foi verificada entre as famílias com renda maior (acima de oito salários mínimos): 9,67%.

Na camada intermediária, com rendimento familiar de três a oito salários mínimos, a alta foi de 10,38% no mesmo período.

No acumulado de 12 meses, até outubro, a faixa com renda familiar menor, de um a três salários mínimos, registrou inflação de 10,63%. É o maior percentual da pesquisa realizada na capital paulista.

O estudo da Fipe utiliza dados do IPC (Índice de Preços ao Consumidor), calculado pela fundação no município de São Paulo.

O quadro preocupa porque a camada da população com salários inferiores tem menos condições financeiras para lidar com a carestia de itens básicos para o seu bem-estar, como alimentos, gás de botijão e energia elétrica.

