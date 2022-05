Indústria vê com ceticismo ideia de Lira para governo vender ações da Petrobras

"Pior que um monopólio público é um monopólio privado. A gente entende que o monopólio precisa ser regulado. O problema é esse. O dono independe. A Petrobras não pode continuar do jeito que ela está. Se simplesmente trocar o monopólio do público para o privado, pode ficar pior", diz.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Representantes da indústria viram com ceticismo a sugestão do presidente da Câmara, Arthur Lira, para que o governo venda ações da Petrobras. A ideia é que a União deixe de ser acionista majoritária e, assim, evitar o desgaste sobre a política de preços da estatal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.