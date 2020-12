Indústria e comércio se destacam entre maiores crescimento no 3º trimestre

SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A indústria e o comércio estão entre os principais destaques do crescimento da economia brasileira de 7,7% no terceiro trimestre de 2020 ante os três meses anteriores, segundo dados do IBGE divulgados nesta quinta-feira (3).

A agropecuária caiu 0,5%, a indústria cresceu 14,8% e os serviços subiram 6,3% no período.

Segundo o IBGE, entre as atividades industriais, destaca-se o crescimento de 23,7% das indústrias de transformação.

Também houve aumento para os segmentos de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (8,5%), construção (5,6%) e indústrias extrativas (2,5%).

Nos serviços, com a redução das restrições à circulação de pessoas, todos os segmentos cresceram, com destaque para comércio (15,9%), transporte, armazenagem e correio (12,5%) e outras atividades de serviços (7,8%).

A agropecuária cresceu 0,4% em relação a igual período de 2019. A indústria teve queda de 0,9%, sendo que a construção recuou 7,9%. Os serviços caíram 4,8%.