Indústria diz que varejo finalmente acordou para combate a contrabando

"O setor eletroeletrônico, que é afetado pela venda de telefones celulares que entram de maneira irregular no Brasil, se for convidado a apoiar esse movimento, vai estar junto, porque é um problema que afeta a indústria também", afirma Barbato.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Setores da indústria brasileira que há anos reclamam da entrada de produtos contrabandeados no país competindo com a produção nacional se animaram ao ver o novo esforço do varejo para pressionar o governo por uma solução capaz de combater a venda de mercadorias não tributadas nos chamados marketplaces, os shoppings virtuais estrangeiros.

