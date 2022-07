Indústria de plásticos melhora projeção para o segundo semestre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com forte dependência de derivados do petróleo, a indústria dos plásticos melhorou suas projeções para o segundo semestre, de acordo com José Ricardo Roriz, presidente da Abiplast (Associação Brasileira da Indústria do Plástico).

Apesar da alta do dólar, ele vê fôlego de queda nas cotações com o risco de recessão global.

"Há grandes indicativos de que teremos no segundo semestre um preço do petróleo bem mais baixo. O setor produtivo estava preocupado. Como a inflação dos alimentos e dos transportes é causada preponderantemente pela alta do combustível, não deixa de ser uma boa sinalização", afirma Roriz.