Indústria da construção quer antecipar reajuste de obra pública para cobrir mega-aumento da Petrobras

Nesta segunda-feira (14), Martins se reuniu com líderes do setor para avaliar a situação das obras de terraplenagem em todo o país.

José Carlos Martins, presidente da CBIC, diz que já conversou com alguns ministros de Bolsonaro sobre o assunto. "Ciro [Nogueira, da Casa Civil] estava bem por fora. Tarcísio [de Freitas, da Infraestrutura] me disse para levar sugestões, mostrou-se sensível", afirma.

A disparada nos custos colocou o setor em alerta porque esse tipo de obra é altamente dependente do óleo diesel e do asfalto.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para tentar mitigar o impacto do mega-aumento da Petrobras sobre os custos das obras de terraplenagem, a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) vai enviar um pedido ao governo federal para que as empresas possam antecipar o reajuste dos contratos com o poder público, que é feito anualmente.

