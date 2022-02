Indústria brasileira teme falta de matérias-primas com guerra contra a Ucrânia

Outro setor sensível a escassez de chips, o automotivo também olha as previsões com cautela. Segundo a Anfavea (associação das montadoras), ainda não é possível avaliar implicações específicas na cadeia.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A indústria de eletrônicos amanheceu preocupada nesta quinta-feira (24) com o impacto que a invasão da Ucrânia pela Rússia pode levar aos negócios do setor no Brasil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.