Índice de sentimento econômico da zona do euro sobe a 117,9 em junho

Apenas a confiança do consumidor avançou de -5,1 pontos em maio para -3,3 pontos em junho, confirmando estimativa prévia, enquanto a da indústria melhorou de 11,5 para 12,7 pontos no mesmo período, superando previsão de aumento a 12,3 pontos, e a de serviços aumentou de 11,3 para 17,9 pontos. Fonte: Dow Jones Newswires.

O resultado deste mês veio acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal , que previam alta do indicador a 116,5 pontos.

