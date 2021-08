Índice de sentimento econômico da Alemanha para agosto cai a 40,4

O índice de sentimento econômico da Alemanha, elaborado pelo instituto ZEW, recuou de 63,3 em julho a 40,4 na leitura para agosto, informou o próprio instituto nesta terça-feira, 10. Analistas ouvidos peloqueda menor, a 57,5. Já o índice para as condições atuais subiu na pesquisa, de 21,9 em julho a 29,3 em agosto, informou o ZEW. (Com informações da Dow Jones Newswires).

