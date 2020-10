Índice de atividade no varejo eletroeletrônico sobe 1,4% em agosto ante julho

O Índice GfK-4E de atividade no varejo eletroeletrônico subiu 1,40% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal. Na comparação com agosto de 2019, sem ajuste, o índice registra alta de 43,80%, segundo informaram a GfK e a 4E Consultoria. A metodologia do Índice GfK-4E de Atividade no Varejo Eletrônico procura replicar os processos de ponderação e deflação utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na Pesquisa Mensal de Comércio (PMC).