Indicado para Casa da Moeda foi denunciado por suspeita de fraude em licitação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nome indicado pelo PT do Rio de Janeiro para presidir a Casa da Moeda, Márcio Luís Gonçalves Dias foi denunciado em outubro do ano passado pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro em conexão com uma operação realizada pela Polícia Federal em 2015.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.