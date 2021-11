Incorporadoras e portais têm descontos de até 30% em imóveis na Black Friday

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As ações de Black Friday não estão restritas à sexta-feira (26) e também abrangem o mercado imobiliário. Empresas do setor oferecem descontos e brindes para quem fizer compras pelo menos até o final do mês.

A ideia não é gerar uma compra impulsiva, afirma Paulo Assis, diretor-executivo da incorporadora Riva, que faz sua primeira ação de Black Friday, mas criar uma oportunidade para o cliente colocar na mesa todos os anúncios que encontrou e ver o que encaixa melhor no seu bolso. "A aquisição de um imóvel é um processo longo e de muita pesquisa por parte do comprador", diz.

A empresa tem descontos de até R$ 10 mil em 140 unidades, com preços entre R$ 260 mil e R$ 660 mil, em São Paulo e Belo Horizonte. As ofertas valem até o final do mês. Quem comprar um imóvel até o final de dezembro também concorre a um Renault Kwid.

Em um momento de inflação em alta, a expectativa é que o varejo apresente promoções menores e que a data tenha redução nas vendas, em comporação com anos anteriores, conforme divulgado pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

Marcelo Pezzino, superintendente de incorporação da Direcional em São Paulo, diz que a empresa tem "eficiência operacional, caixa, método construtivo eficiente e, com isso consegue fazer o negócio ficar competitivo e resistir a momentos econômicos mais complicados", e, assim, oferecer descontos atrativos neste ano.

A Direcional, que é do mesmo grupo da Riva, mas especializada no segmento popular, tem desconto de até R$ 8.000 para empreendimentos em São Paulo e mais sete cidades do interior paulista, até terça (30), e também participa do sorteio do carro.

A incorporadora Ekko Group faz uma ação específica para cinco empreendimentos em Osasco (SP), com desconto de até R$ 60 mil. Os prédios têm de estúdios de R$ 331.750, com 37 m², até apartamentos de 3 quartos, por R$ 828.700. O desconto só vale para quem for até duas lojas físicas da empresa em Osasco, na av. dos Autonomistas, 261, e na av. Santo Amaro, 1.240, até terça-feira.

A MRV se uniu ao Banco Inter para criar sua ação de Black Friday neste ano. A empresa tem desconto de até R$ 20 mil em cerca de 10 mil unidades pelo país, o que inclui apartamentos na planta, em construção e já entregues.

Clientes do banco que comprarem um imóvel até o dia 30, pelo link disponível no app da instituição financeira, ganham cashback de R$ 500.

A proptech AoCubo mantém em seu site uma ação até o dia 30 com desconto de até 25% em imóveis novos, de R$ 170 mil a R$ 3 milhões, em São Paulo. A promoção da plataforma Apto, de anúncio de imóveis, vale pelo mesmo prazo, e tem preços até 30% menores do que os normais. Em uma unidade do edifício 1300 Jurupis, da Abyara, em Moema, a redução no valor é de R$ 433 mil --de R$ 3.192.999, está à venda por R$ 2,75 milhões.

Também há promoções para quem quer alugar. A imobiliária Lello mantém até o dia 23 de dezembro uma ação em parceria com a Amazon. Quem comprar ou alugar um imóvel com a empresa leva uma Alexa, a assistente de voz da Amazon, três meses de assinatura do Amazon Music Unlimited e vouchers para serviços da FIX, plataforma de serviços de manutenção e reformas.

"Nas campanhas anteriores, trabalhamos com descontos oferecidos pelos proprietários. Esses abatimentos já têm ocorrido normalmente na negociação com os interessados, por isso, decidimos agregar produtos e serviços para o lar, estendendo a promoção até o Natal", afirma Pedro Venturini, diretor de marketing da imobiliária.