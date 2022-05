INCC-M acelera a 1,49% em maio, de 0,87% em abril, revela FGV

Todos os componentes do índice de Serviços avançaram: aluguéis e taxas (1,01% para 1,35%), serviços pessoais (0,68% para 0,78%) e serviços técnicos (0,41% para 0,49%). Os aumentos também atingiram todos os subgrupos do índice de Mão de Obra, com aceleração de auxiliar (0,46% para 1,50%), técnico (0,52% para 1,39%) e especializado (0,24% para 1,29%).

Todos os componentes do INCC-M avançaram entre abril e maio. O índice de Materiais, Equipamentos e Serviços acelerou de 1,24% para 1,55%, com aumento disseminado entre Materiais e Equipamentos (1,35% para 1,67%) e Serviços (0,73% para 0,92%). O índice de Mão de Obra avançou de 0,46% em abril para 1,43% em maio.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) acelerou a 1,49% em maio, após registrar alta de 0,87% em abril, informou nesta quinta-feira, 26, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Apesar do aumento na margem, a alta acumulada em 12 meses pelo índice arrefeceu de 11,54% para 11,20% no período.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.