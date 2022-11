Impasse na compra da Eldorado tem novo revés para os Batista

No início deste ano, ele foi contratado pela J&F para atuar como representante institucional da J&F. O grupo brasileiro, no entanto, já possuía um executivo para atuar na mesma área.

Costa era o porta-voz e representante institucional do grupo indonésio no país e foi alvo da investigação por, supostamente, chefiar o esquema de ataques.

A J&F não aceitou o resultado e decidiu pedir à Justiça a anulação da arbitragem cuja sentença saiu em fevereiro de 2021. Dentre os diversos motivos, a empresa alega prejuízos no processo por falhas na condução do processo.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A arbitragem envolvendo a compra do controle da Eldorado Celulose, do grupo J&F, pela Paper Excellence, terminou com a vitória do grupo indonésio, mas o negócio não se concretizou porque os irmãos Batista pediram a anulação na Justiça.

