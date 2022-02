IGP-M sobe 1,94% na 2ª prévia de fevereiro, revela FGV

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) arrefeceu marginalmente, a 0,30%, de 0,32% na segunda prévia de janeiro e 0,42% no fechamento do mês passado. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) desacelerou de 0,57% no segundo decêndio de janeiro para 0,44% nesta leitura. No IGP-M de janeiro, o indicador havia avançado 0,64%.

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) desacelerou a 1,94% na segunda prévia de fevereiro, de 1,95% na prévia de janeiro, informou nesta quinta-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador fechou o mês anterior com alta de 1,82%. Nas aberturas, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) avançou marginalmente, de 2,51% na segunda prévia de janeiro para 2,52% na mesma leitura de fevereiro, contra uma taxa de 2,30% no mês anterior fechado.

