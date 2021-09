IGP-DI de agosto cai 0,14% ante alta de 1,45% em julho, mostra FGV

O período de coleta de preços para o índice de agosto foi do dia 1º ao dia 31 do mês.

Com o resultado, o IGP-DI acumulou uma elevação de 15,75% no ano até agosto e avanço de 28,21% em 12 meses.

O resultado do indicador ficou abaixo da mediana de -0,03% obtida nas estimativas da pesquisa do Projeções Broadcast, e dentro do intervalo, que ia de uma queda de 0,23% a avanço de 0,61%.

