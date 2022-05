iFood faz parceria com instituto de Felipe Neto para treinar funcionários

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O iFood fez parceria com o Instituto Vero, fundado pelo youtuber Felipe Neto, para iniciar seu projeto de reflexão sobre a comunicação nas redes sociais.

A iniciativa foi proposta pela empresa depois dos questionamentos levantados no mês passado sobre uma suposta campanha para desmobilizar movimentos de entregadores na internet, que levou o app a encerrar contrato com agência de comunicação, contratar advogados para apurar o caso e rever código de conduta.

O projeto começa com uma palestra no próximo dia 25 para mais de 5 mil funcionários do iFood apresentada por Caio Machado, cofundador e diretor-executivo do Instituto Vero sobre o tema visão geral da desinformação e comunicação digital.

"A ação faz parte das medidas adotadas pela empresa para preparar os seus funcionários para o uso consciente das redes sociais, tema cada vez mais urgente na pauta da comunicação empresarial atual", diz o iFood.

O Instituto Vero também vai desenvolver um treinamento online, que passará a fazer parte dos conteúdos de desenvolvimento profissional oferecido aos funcionários e fornecedores do iFood.

Segundo Diego Barreto, vice-presidente de estratégia e finanças do iFood, a ideia é alinhar os conceitos e as responsabilidades internamente e com fornecedores e, depois, criar um grupo de debate mais amplo, evolvendo a sociedade civil, para discutir o assunto e atrair outras empresas, instituições e pensadores para o debate.