iFood expande investimento em startup de embalagens

Das 30 mil embalagens iniciais, cerca de 18 mil foram distribuídas para restaurantes de Campinas (SP), que estão atuando no levantamento de informações com os consumidores sobre o desempenho do material em critérios como montagem, aparência e temperatura.

Os testes para a produção das bandejas com tampa para o transporte de alimentos feitas de palha de milho e outros materiais compostáveis começaram no ano passado.

