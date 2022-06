IBGE abre 913 vagas para agente censitário; veja como concorrer

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu um processo seletivo para contratação temporária de 913 agentes censitários para atuarem no Censo Demográfico de 2022. As inscrições começam nesta quinta-feira (16) e se encerram no domingo (19).

Segundo o edital, são 285 vagas para ACM (Agente Censitário Municipal) e 628 vagas para ACS (Agente Censitário Supervisor) distribuídas em 679 municípios, em dez estados.

Para concorrer, os interessados devem preencher o formulário virtual na plataforma do IBGE. Não há cobrança de taxa, mas para participar da seleção é preciso ter o ensino médio completo.

Os salários serão de R$2.100 para o cargo de ACM (Agente Censitário Municipal) e de R$ 1.700 para o ACS (Agente Censitário Supervisor). Os selecionados também receberão auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

O ACM gerencia o trabalho do posto de coleta, enquanto o ACS, subordinado ao ACM, tem como principal função orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo.

VAGAS POR ESTADO

Minas Gerais é o estado com o maior número de vagas, com 175 oportunidades em 141 municípios. Na comparação entre regiões, o Sul concentra o maior número: em Santa Catarina, são 162 vagas em 108 municípios, no Rio Grande do Sul há 142 para 127 municípios, e no Paraná, o total é de 133 vagas em 127 municípios.

A previsão de duração do contrato é de até cinco meses, podendo ser prorrogado. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Dentre o total de 913 vagas ofertadas no processo, 85 são para Pessoas Pretas ou Pardas (PPP) e 15 para Pessoas com Deficiência (PcD).

Para concorrer, o candidato deve preenche o formulário de inscrição online no site do IBGE. A apresentação da documentação original ou cópia autenticada (identidade e titulação acadêmica) deve ser feita apenas no momento da contratação. A análise dos títulos será classificatória.

COMO SE INSCREVER

- Acesse a página do IBGE e escolha o edital para agente censitário

- Escolha o estado e a cidade de interesse

- Preencha o formulário com dados pessoais e clique em enviar Não é necessário pagamento de taxa

- Após o envio do formulário, o candidato receberá um número de inscrição

- A seleção será feita por análise curricular

CENSO DEMOGRÁFICO 2022

Ao todo, o IBGE deve contratar 206.891 temporários para trabalhar no Censo. Dessas vagas, 183.021 são para recenseadores, que passarão por treinamento entre os dias 18 e 22 de julho. Mais de 130 mil vagas para essa função foram preenchidas na seleção realizada em abril.

Na quarta-feira (15), foi encerrado o período de inscrição para seleção de 48,5 mil vagas temporárias de recenseadores. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 30 de junho.