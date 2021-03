IBGE abre 12 mil vagas temporárias em São Paulo para Censo 2021

Para concorrer às vagas, é preciso realizar uma prova e preencher requisitos como estar de acordo com a escolaridade exigida e em dia com a justiça eleitoral.

Os empregos são temporários, sendo que os aprovados no processo seletivo para as vagas de recenseador trabalharão durante o período de três meses. Já os agentes censitários atuarão na função por cinco meses.

