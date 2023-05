Hurb se compromete a entregar plano de reestruturação ao governo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O CEO da Hurb (antigo Hotel Urbano), Otávio Brissant, se comprometeu a entregar, nos próximos dez dias, um plano de reestruturação para atender os contratos de pacotes de viagem que ainda não foram cumpridos pela plataforma.

Em reunião com a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) nesta sexta-feira (12), a empresa também assumiu o compromisso de responder todas as reclamações de consumidores no site consumidor.gov.br, com indicativo de resolução dos problemas.

A Hurb vem passando por uma crise de imagem por causa de relatos de falta de pagamento para hotéis e pousadas, o que leveou ao cancelamento de reservas, afetando milhares de pessoas.

Procurada pela Folha de S.Paulo, a Hurb afirma que "reconhece os problemas enfrentados nas últimas semanas, que afetaram passageiros e parceiros da empresa". Diz também que a situação está sendo mapeada e sanada por meio de iniciativas como o anúncio do novo CEO, a contratação de uma assessoria financeira para resolver as pendências e o recrutamento de novos parceiros de negócios.

Segundo a companhia, houve avanços nos últimos dias e a regularização dos pagamentos dos parceiros já foi iniciada.

No fim do mês passado, a Senacon notificou a empresa, pedindo explicações sobre sua situação financeira e a previsão do cumprimento contratual dos pacotes. Depois de solicitar a extensão do prazo, a Hurb enviou nesta semana a resposta, que está sendo analisada pela área técnica do órgão sob sigilo comercial.

Em paralelo, a empresa é alvo de um processo administrativo, também aberto pela Senacon, por desrespeito aos direitos de consumidores que compraram pacotes com a plataforma.

De acordo com os dados do órgão, foram 11 mil queixas contra a companhia no primeiro trimestre de 2023, patamar que se aproxima das 12 mil reclamações registradas em todo o ano de 2022.

No mês passado, a crise na Hurb foi potencializada pela renúncia do então CEO, João Ricardo Mendes, depois que o executivo ameaçou e xingou clientes na internet. "Tá arriscado alguém bater na merda da sua casa", disse a um cliente que não teve passagens aéreas emitidas pela Hurb, segundo vídeo publicado no Instagram.

Na carta de renúncia, Mendes admitiu erros, procurou desassociar suas atitudes da imagem da empresa e chegou a citar uma música do rapper americano Eminem que fala sobre superação e força de vontade.

Clientes que compraram pacotes de viagem na plataforma tentam recuperar o dinheiro ou confirmar as reservas. Nas redes sociais, grupos de consumidores que foram prejudicados pela crise na empresa reúnem milhares de participantes.