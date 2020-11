HuffPost encerra atividades no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O HuffPost encerrou nesta terça-feira (24) as operações no Brasil. A medida ocorre devido à venda de sua matriz, a Verizon, para o Buzzfeed, que já havia encerrado em agosto as atividades jornalísticas por aqui.

"Foram quase 7 anos de cobertura intensa da política brasileira, de direitos das mulheres e de LGBTs, de saúde mental e do melhor do entretenimento", afirmou o HuffPost em seu perfil no Twitter.

O HuffPost foi vendido para o BuzzFeed há uma semana, em um negócio em que os grupos anunciaram que formariam uma parceria de distribuição de conteúdo nos sites que controlam e que também seriam parceiros em iniciativas publicitárias.

A divisão de mídia da Verizon ficou com uma participação minoritária no BuzzFeed, que não desembolsou dinheiro na aquisição do HuffPost. A Verizon, de sua parte, fará uma injeção de capital no BuzzFeed, além de entregar sua subsidiária ao grupo, em troca de uma participação minoritária na empresa compradora. O tamanho da participação e o valor não foram anunciados.

Empresas de mídia digital, que chegaram a atrair bilhões de dólares do setor de capital para empreendimentos, estão batalhando para se manter à tona, depois de a pandemia reduzir ainda mais a receita publicitária já declinante que elas vinham obtendo.

Enquanto grupos de conteúdo como o The New York Times e o Financial Times contam com a receita da venda de assinaturas para atenuar o impacto, os grupos de mídia digital dependem mais da publicidade.

Quando encerrou a operação jornalística brasileira, o BuzzFeed afirmou que a decisão foi um efeito direto da crise econômica desencadeada pela pandemia.

Em maio, a Vice, outra empresa duramente atingida pela crise, também anunciou a decisão de abandonar a produção editorial própria no Brasil.