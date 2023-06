Hospitais querem ganhar mais três meses para reajustar salários da enfermagem

"Os pisos da enfermagem fazem parte da negociação em andamento, juntamente com as demais cláusulas e assuntos relacionados aos instrumentos coletivos", afirma o sindicato patronal.

Em nota, o SindHosp nega usar o julgamento do STF para retardar ainda mais os reajustes. A entidade diz que está realizando a negociação coletiva normalmente, encaminhando contrapropostas e se reunindo com as entidades laborais.

"O que os hospitais estão fazendo é um desrespeito com os trabalhadores que foram a linha de frente no combate à Covid-19", disse Caproni.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hospitais paulistas travaram os reajustes salariais da enfermagem à espera de uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o piso da categoria. Com essa manobra, pretendem conseguir mais três meses de prazo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.