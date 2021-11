Hopi Hari anuncia acordo de R$ 2,8 bi para ajudar em recuperação judicial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo Hopi Hari anunciou na noite deste domingo (31) o fechamento de um acordo de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões) para a reestruturação, expansão e desenvolvimento do parque de diversões de mesmo nome com a Whitehall & Company LLC.

Segundo nota, o acordo com a Whitehall vai trazer maior tranquilidade financeira e ajudará o grupo a cumprir o plano de recuperação judicial que o parque enfrenta desde 2016.

O contrato, além de contemplar as obrigações do grupo com seus credores, também deve ajudar no planejamento de novas atrações do parque e no desenvolvimento imobiliário de seus terrenos, em Vinhedo, no interior de São Paulo.

"O Whitehall é o banco líder de investimento em ativos reais e que oferece investimentos diretos e administrados por investidores na América do Norte, América Latina e Caribe, cujos ativos combinados estão na casa dos trilhões de dólares e que possui experiência neste segmento, através do fundo Apollo Global Management's, do portfólio de hotéis e parques aquáticos Great Wolf Lodge."

Ainda de acordo com a nota, o Hopi Hari espera a formalização da aprovação do acordo pela assembleia de credores, que está marcada para ocorrer na próxima quarta-feira (3).

"Destacando novamente seu compromisso de agir com transparência e responsabilidade e reafirmando que o objetivo que guia suas ações é a proteção de seus credores, através da continuidade de suas atividades", segue a nota.

No sábado (30), reportagem do jornal Folha de S.Paulo mostrou que os parques Beto Carrero World e Playcenter haviam se unido para apresentar uma proposta de compra do Hopi Hari. Wet'n Wild, Senpar, RTSC e KR Capital também fazem parte do grupo que fez a proposta.

A proposta inclui a quitação da dívida de R$ 250 milhões do parque e prevê mais de R$ 150 milhões em, investimentos. A oferta também estava prevista para ser analisada na assembleia da próxima semana.

O Hopi Hari, no entanto, havia questionado a proposta e o eventual interesse em investir no parque demonstrado por dois de seus principais concorrentes. Em nota, o parque disse que o grupo é composto por atores de seu mesmo ramo de atividades, o que levantava dúvidas sobre as verdadeiras intenções da proposta.

O grupo rebateu que a compra do Hopi Hari "será apenas o começo de um grande investimento turístico na região". A região de Vinhedo, Itupeva, Jundiaí e Louveira (a cerca de 75 km da capital paulista) possui outras atrações, como o parque Wet'n Wild, o resort Quality e o shopping SerrAzul.

O governo paulista pretende inaugurar em 30 de novembro o distrito turístico de Serra Azul na região, numa área de 41 quilômetros quadrados englobando as cidades.