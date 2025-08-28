   Compartilhe este texto

Homem que se respeita não rasteja para outro, diz Lula sobre não ligar para Trump

Por Folha de São Paulo

28/08/2025 20h45 — em
Economia



BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a dizer nesta quinta-feira (28) que ainda não ligou para Donald Trump por acreditar que um líder não deve se humilhar para outro.

"'Ah, o Lula tinha que ligar'. Não. Sabe o que acontece? O Lula aprendeu a andar de cabeça erguida. Porque um homem que se respeita, que tem dignidade, não rasteja diante de outro homem. Então no dia que o Trump quiser conversar eu estarei pronto", declarou em entrevista ao Balanço Geral MG.

Lula tem mantido o tom em relação ao presidente dos Estados Unidos, afirmando sucessivas vezes que o Brasil não deveria se curvar aos EUA. Ao falar na reunião ministerial de terça-feira (26), o petista afirmou que nem ele nem seus ministros responsáveis pela articulação com os americanos seriam "subalternos".

Em outras falas públicas, o brasileiro também já disse que não havia feito a ligação por falta de abertura da parte do americano. Um diálogo direto entre os dois segue pendente, enquanto a tratativa do tarifaço tem sido comandada por Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, além de Fernando Haddad (Fazenda) e Mauro Vieira (Relações Exteriores).

"Nem carta ele mandou, ele publicou a carta na internet dele e eu fiquei sabendo pela imprensa", disse, em referência ao anúncio do tarifaço, feito pelo americano por uma postagem.

"Eu mandei uma carta convidando ele pra COP, uma carta civilizada como um presidente deve mandar pro outro, assinada por mim. Então a hora que ele quiser conversar o 'Lulinha paz e amor' tá pronto para conversar, mas não pensem que Lula vai ficar mendigando uma conversa não, vai procurar outros parceiros", disse ainda.

A carta citada por Lula foi um convite para que Trump participasse da COP30, a conferência climática da ONU (Organização das Nações Unidas) que está marcada para novembro, em Belém. Segundo auxiliares palacianos, o texto se ateve ao convite e não tratou do tarifaço.

À tarde, o presidente voltou a falar dos entraves para a negociação, lembrando de quando o governo dos EUA cancelou a reunião entre Haddad e o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. Para ele, o gesto demonstrou uma falta de seriedade do governo de Donald Trump quanto ao tarifaço.

"Eu tenho o Alckmin, o Haddad, o Mauro Vieira, que são meus negociadores. Até agora a gente não conseguiu falar com ninguém, com ninguém nos Estados Unidos. Nem o Mauro conseguiu falar, nem o Alckmin. E o Haddad estava com uma reunião com o secretário de Tesouro, suspendeu a reunião com a Haddad e foi se reunir com o deputado Eduardo Bolsonaro. Uma demonstração da falta de seriedade nessa relação com o Brasil", disse durante evento no Palácio o Planalto.

Na época, Haddad também atribuiu o cancelamento de sua agenda à mobilização da extrema-direita, em uma alusão a Eduardo. O deputado brasileiro está nos EUA e articulou conversas com autoridades americanas a favor das retaliações comerciais contra o Brasil.

O governo brasileiro aderiu à estratégia de usar o tarifaço para ampliar mercados comerciais, reforçando pontes, sobretudo, com países que também foram afetados pelas medidas, como Índia e China. Desde então, Lula tem ligado e recebido diversos líderes mundiais, com os quais tem tratado da questão comercial.

Bastidores da Política - Amor bandido e a intimidade do outro é o que mais atrai leitores Bastidores da Política
Amor bandido e a intimidade do outro é o que mais atrai leitores

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


28/08/2025

Lula autoriza abertura de processo para aplicação da Lei de Reciprocidade contra os EUA

28/08/2025

Ações de distribuidoras de combustível sobem após megaoperação da Polícia Federal contra PCC

28/08/2025

Um dia após pedrada contra Milei, irmã é retirada às pressas de outro evento na Argentina

28/08/2025

Contas do governo têm déficit de R$ 59,1 bilhões, pior resultado desde 2020

28/08/2025

Reag sofre busca e apreensão em operação que mira atuação do PCC na Faria Lima

28/08/2025

Fintech BK Bank é alvo de operação contra PCC na Faria Lima por operações no setor de combustíveis

28/08/2025

Após operação, Receita diz que nova norma para fintechs terá 4 artigos e faz ofensiva contra fake news

28/08/2025

Gilmar Mendes exclui trabalho por aplicativo de julgamento sobre pejotização no STF

28/08/2025

Oposição aproveita fraqueza de Milei e instala comissão para investigar escândalo de cripto

28/08/2025

Banco Genial renuncia à gestão de fundo investigado em operação contra o PCC

28/08/2025

Alvos de operação são parceiros do Master, e Reag administra fundo que é dono de casa usada por Vorcaro

28/08/2025

Bolsa fecha em forte alta com megaoperação da PF e efeito Tarcísio em pesquisa; Dólar cai

28/08/2025

Justiça Federal afasta Imposto de Renda sobre valorização de ações em offshore

28/08/2025

Operação contra PCC protege consumidor e valoriza empresas idôneas, diz setor de combustíveis

28/08/2025

Força-tarefa faz megaoperação contra atuação do PCC nos combustíveis e na Faria Lima

28/08/2025

Números do mercado financeiro

28/08/2025

Cotação das moedas

28/08/2025

Crime organizado foi alvo de três operações nesta quinta (28)

28/08/2025

Megaoperação investiga combustíveis adulterados com até 90% de metanol; saiba os riscos

28/08/2025

Gilmar Mendes exclui trabalho por aplicativo de julgamento sobre pejotização no STF

28/08/2025

CEO da Nvidia diz que acordo com Trump sobre vender chips Blackwell à China pode 'levar tempo'

28/08/2025

Galípolo vê 'confiança crescente' da população no compartilhamento de dados via Open Finance

28/08/2025

Refit passou a abastecer esquema do PCC com combustível, diz força-tarefa

28/08/2025

Operação da Receita aponta que Ribeirão Preto concentra núcleo financeiro de grupo criminoso

28/08/2025

Força-tarefa faz megaoperação contra atuação do PCC nos combustíveis e na Faria Lima

28/08/2025

PF investigará suspeita de vazamento de operação contra PCC em meio a disputa com MP-SP

28/08/2025

Sem citar Nikolas, Receita diz que campanha contra fiscalização do Pix ajudou o PCC

28/08/2025

Contas do governo têm déficit de R$ 59,1 bilhões, pior resultado desde 2020

28/08/2025

Viúva de Silvio Santos, Íris Abravanel entra para lista de bilionárias brasileiras; veja as dez mais ricas


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!