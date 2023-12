Herdeiros bilionários, como Bolsa teve melhor mês em 3 anos e o que importa no mercado

Nos EUA, o índice Nasdaq, que reúne as empresas de tecnologia, foi o que mais subiu no mês (10,70%). S&P500 (8,92%) e Dow Jones (8,77%) também tiveram bom desempenho.

O fluxo do dinheiro vai para as Bolsas, e nesse cenário os ativos de países emergentes também são beneficiados.

Nas últimas semanas, dados da economia americana animaram investidores para uma antecipação do início do ciclo de cortes nas taxas para o primeiro semestre.

US$ 140,7 bilhões foi a fortuna acumulada dos empreendedores que entraram para a lista dos bilionários no ano passado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O que levou a Bolsa brasileira a fechar novembro em alta de 12%, o melhor mês em três anos. Pesquisa aponta que novos bilionários herdaram mais riqueza do que criaram e outras notícias do mercado desta sexta-feira (1). .

