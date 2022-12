Herdeiro da Riachuelo revela cansaço com política e fundador da Localiza some do Twitter

"Neste final de semana vamos encher novamente a porta dos quartéis", escreveu Ling em rede social, no sábado (17). Na mesma mensagem, divulgou um vídeo de bolsonaristas vestidos de amarelo em uma manifestação, sem identificar a data nem o local do evento.

Outro representante de peso do bolsonarismo no empresariado, Gabriel Kanner, da família dona da Riachuelo, já vinha dando sinais de redução em suas manifestações de internet. "Não sei vocês mas eu tô cansado de noticiário político", escreveu na quinta (15) em sua conta com mais de 30 mil seguidores.

A conta do fundador da Localiza Salim Mattar no Twitter deixou de existir. O empresário, que ocupou o cargo de secretário de desestatização na gestão de Bolsonaro, usava o espaço para fazer críticas à esquerda e divulgar seus pensamentos ligados ao liberalismo econômico em mais de 5.000 tuítes nos últimos anos.

