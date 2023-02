Harry Potter, Barbies e headphones são apostas dos ovos de Páscoa este ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Personagens, brindes, diversidade de preços e mais atenção às barras de chocolates são algumas das apostas da indústria de alimentos para a Páscoa deste ano. No varejo, supermercados já começaram a montar suas parreiras de ovos, mas a campanha para a data só começa agora, depois do Carnaval.

O consumidor deverá encontrar ovos mais caros neste ano, na comparação com 2022. Os fabricantes não abrem o quanto mais precisaram cobrar no varejo, mas confirmam que custos de produção mais altos obrigaram o repasse desses aumentos.

A estratégia, então, é ter à disposição do consumidor opções em todas as faixas de preços e mais atenção aos chocolates em barra e bombons, e aos brindes, modelo já consolidado entre os produtos pascais.

Segundo a Abicab (Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas), a produção extra nas fábricas para atender a Páscoa gerou 7.900 vagas de trabalho temporário, entre empregos diretos e indiretos.

"As mudanças na forma em que o brasileiro consome chocolate fez com que a indústria se moldasse ao longo dos anos. Seja criando produtos ou adaptando os existentes, o setor está sempre atento e pronto para atender a demanda do mercado da melhor maneira possível", diz o presidente da associação, Ubiracy Fonsêca, em nota.

A Cacau Show projeta em um crescimento de 40% nas vendas. A produção foi aumentada em cerca de 30% para dar conta de 13,5 mil toneladas de chocolate. Somente em ovos, serão 23 milhões de unidades.

Para cumprir a alta expressiva, a marca aposta em dois lançamentos, um ovo recheado com creme de pistache, da linha La Nut, e os produtos licenciados em parceria com empresas como Warner Bros e HBO.

"Nos licenciados, a gente fala muito com as crianças. Temos ovos com chaveiros de personagens e de times", diz Túlio Freitas, diretor comercial da Cacau Show. Na categoria ovos com brindes, há pelúcias dos Ursinhos Carinhosos, do Harry Potter e do Frajola e pantufas de Tom e Jerry.

Freitas diz que os aumentos de preços, na comparação com a Páscoa do ano passado, foram inevitáveis para amortecer o aumento de custos de produção. "Mas ainda vamos ter produtos em todas as faixas de preços", afirma.

A Cacau Show já começou a incluir nas lojas os produtos da campanha de Páscoa, que só começa oficialmente no varejo agora, depois do Carnaval. Parte da comunicação da empresa com o consumidor é o da compra para presentear, tendência que, segundo Freitas, ganhou tração depois da pandemia.

Enquanto o ecommerce não passa 3% das vendas do período, a Cacau Show vê crescer as vendas diretas por revendedoras, em um modelo em que o produto é levado na casa do cliente. Essas negociações já respondem por quase 10% dos resultados da empresa.

Na Lacta, os ovos da Barbie terão, pela primeira vez, três modelos, com sereias de cores diferentes de cabelo e pele.

A aposta de Álvaro Garcia, vice-presidente de marketing da Mondelez, dona da Lacta, é a de que os heróis da Páscoa não serão os ovos, mas os recém-lançados sticks de Sonho de Valsa e Ouro Branco, dois dos mais populares chocolates da marca. Vendidos tradicionalmente como bombons unitários, os sticks são um pouco menores que um barra e mais parecidos com pequenos tubos.

A Lacta constatou, diz Garcia, que o perfil de consumo da Páscoa vem mudando, alcançando toda a categoria chocolates. Um dado interno usado pela companhia aponta que um terço dos consumidores não presenteia com ovos na data, mas compra chocolates.

A outra novidade da marca para a data é uma caixa de variedades Oreo, com diversas apresentações do biscoito recheado. Desmontada, a caixa vira um tabuleiro de jogo.

Para este ano, a Lacta lançou um canal para atender compras corporativas, aquelas feitas por empresas para presentear seus funcionários. Os pedidos serão feitos pela internet.

Segundo Garcia, o canal para empresas foi criado para atender uma demanda percebida no ano passado, através dos clientes. "Tem a conveniência de encontrar o volume que ele precisa e saber quando vai receber", diz.

As vendas via internet têm participação pequena sobre o total, mas a Lacta espera que ela cresça neste ano. A expectativa geral é de vender até 15% mais do que em 2022, em todos os canais. A Lacta não releva números sobre o total produzido.

Na Arcor, a Tortuguita é a embaixadora da campanha de Páscoa. Dos cinco lançamentos da marca para a data, dois trazem a personagem, como o ovo Tortuguita 7Belo, unindo a popular bala ao chocolate em forma de tartaruga.

O resultado deste ano deverá ser, segundo as projeções da empresa, 10% maiores do que no ano passado.

Segundo Anderson Freire, diretor de marketing, pesquisa e desenvolvimento da Arcor do Brasil, haverá ainda os ovos com headphones e headsets (fones que são presos à cabeça).

"São brindes de qualidade e alto valor agregado, seguindo a tendência de posicionarmos a personagem com mais proximidade ao público jovem", diz. "Em total sinergia com o mundo gamer e também com o home-office."

A Nestlé não divulga projeções para os resultados de vendas na data, mas diz que a expectativa é positiva. O volume de ovos das marcas Nestlé e Garoto produzidos neste ano é quase 10% maior do que o fabricado em 2022. Ao todo, 12 milhões de ovos estão prontos.

Para a Páscoa de 2023, a marca levará ao mercado seis inovações. O ovo de chocolate Opereta voltou a ser produzido; também entram nas novidades os ovos Baton, Kitkat Dark, Alpino extra cremoso, Crunch e a caixa de Alpino recheado.

O Empório Nestlé, site que concentra a operação de ecommerce da fábrica, tem sido, segundo a empresa, um importante aliado para a antecipação das compras para a data. Em 2023, a Nestlé espera aumentar em 20% as negociações por esse canal na comparação com 2022.