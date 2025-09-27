   Compartilhe este texto

Harrods alerta clientes sobre acesso a dados após sistema da loja ser violado

Por Folha de São Paulo

27/09/2025 19h00 — em
Economia



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A loja de departamentos de luxo britânica Harrods fez um alerta aos clientes de que seus dados pessoais podem ter sido acessados indevidamente.

Na noite desta sexta (26), a varejista informou que nomes e dados de alguns dos consumidores on-line foram acessados após uma violação ao sistema da loja, sob a responsabilidade de um provedor terceirizado.

Em uma comunicação via email, a Harrods informou a respeito de um "incidente isolado", garantindo, no entanto, que nenhuma senha ou dados de pagamento foram coletados.

A empresa afirmou que está trabalhando "em estreita colaboração" com a empresa terceirizada para garantir todas as medidas de segurança e que as autoridades foram notificadas.

A Harrods disse que a violação de dados não estava relacionada a um incidente ocorrido em maio, quando restringiu o acesso aos seus sites como medida de precaução após uma tentativa de acesso não autorizado aos seus sistemas.

Quatro pessoas foram presas em julho sob suspeita de envolvimento em ataques cibernéticos contra a Harrods e duas outras grandes redes varejistas britânicas, a Marks & Spencer e a Co-op & Harrods. Os suspeitos foram libertados sob fiança enquanto aguardam novas investigações.

Inaugurada em 1849 por um comerciante de chá, secos e molhados chamado Alexandre Henry Harrod, a loja está situada no bairro de Knightsbridge. O atual prédio foi construído em 1905 e hoje abriga cerca de 300 lojas de departamento, 20 restaurantes, banco e salão de beleza.

Em 1985, a Harrod foi comprada pelo empresário egípcio Mohamed Al-Fayed, que a vendeu em 2010 para a Qatar Holding, atual proprietária do empreendimento.

Bastidores da Política - A arma errada utilizada pela PF contra garimpeiros na Amazônia. Quem envenena mais? Bastidores da Política
A arma errada utilizada pela PF contra garimpeiros na Amazônia. Quem envenena mais?

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


27/09/2025

Criação de empregos formais desacelera com juro alto em 2025; agro é exceção

27/09/2025

Com IA e longevidade, vamos trabalhar por mais tempo em jornadas menores, diz Haddad

27/09/2025

Sem citar agro, Haddad diz que há setores abusando de recuperações judiciais

27/09/2025

Ministério de Portos contraria Fazenda e defende leilão em duas fases para megaterminal de Santos

27/09/2025

Mercado de torres de vigilância cresce em SP e Rio e atrai dos Jardins à 25 de Março

27/09/2025

Enterrada, fusão entre Gol e Azul estava congelada pelas empresas há meses

27/09/2025

O centro já tem a infraestrutura, o que falta é aquele sopro, diz CEO de incorporadora

27/09/2025

Cidade Ademar ergue edifícios altos, mas cenário de periferia explícita permanece

26/09/2025

BC reforça segurança do Pix e excluirá do sistema instituições com patrimônio líquido inferior a R$ 5 mi

26/09/2025

Toyota dará férias a 5.700 trabalhadores, fará lay-off e vai manter salários após destruição em fábrica

26/09/2025

Instagram e Facebook terão versão paga para quem não quer publicidade

26/09/2025

Números do mercado financeiro

26/09/2025

Cotação das moedas

26/09/2025

Dólar fecha em queda e Bolsa fica estável com dados de inflação dos EUA dentro do esperado

26/09/2025

Conta de luz terá bandeira vermelha em outubro, mas em patamar mais baixo

26/09/2025

Nova regra do Banco Central exige que cliente seja avisado sobre débito de instituições não autorizadas

26/09/2025

Receita apreende R$ 290 mi em diesel importado em nova fase de operação contra fraudes

26/09/2025

ANP interdita refinaria da Refit por suspeita de irregularidades na venda de combustíveis

26/09/2025

ANP interdita refinaria da Refit por suspeita de irregularidades na venda de combustíveis

26/09/2025

BC adia lançamento do Pix parcelado, antes previsto para este mês

26/09/2025

Gigante dos games Electronic Arts está prestes a ser comprada por grupo de investidores, diz jornal

26/09/2025

Quem é a gaúcha que entrou na lista de influentes da IA ao lado de Musk

26/09/2025

Receita apreende R$ 290 mi em diesel importado e mira Refit em nova fase de operação contra fraudes

26/09/2025

Latam vai adicionar até 30 destinos no Brasil com encomenda de aeronaves da Embraer

26/09/2025

Três advogados são os mais cotados para comandar CVM

26/09/2025

Estávamos tranquilos, diz CEO da Latam sobre fusão de Gol e Azul

26/09/2025

Pix automático será obrigatório em débitos para instituições não autorizadas

26/09/2025

Aposentados do INSS vão receber R$ 2,5 bilhões em atrasados da Justiça

26/09/2025

Governo freia processo da Lei da Reciprocidade e aguarda reunião entre Trump e Lula


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!