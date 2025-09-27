Harrods alerta clientes sobre acesso a dados após sistema da loja ser violado





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A loja de departamentos de luxo britânica Harrods fez um alerta aos clientes de que seus dados pessoais podem ter sido acessados indevidamente.

Na noite desta sexta (26), a varejista informou que nomes e dados de alguns dos consumidores on-line foram acessados após uma violação ao sistema da loja, sob a responsabilidade de um provedor terceirizado.

Em uma comunicação via email, a Harrods informou a respeito de um "incidente isolado", garantindo, no entanto, que nenhuma senha ou dados de pagamento foram coletados.

A empresa afirmou que está trabalhando "em estreita colaboração" com a empresa terceirizada para garantir todas as medidas de segurança e que as autoridades foram notificadas.

A Harrods disse que a violação de dados não estava relacionada a um incidente ocorrido em maio, quando restringiu o acesso aos seus sites como medida de precaução após uma tentativa de acesso não autorizado aos seus sistemas.

Quatro pessoas foram presas em julho sob suspeita de envolvimento em ataques cibernéticos contra a Harrods e duas outras grandes redes varejistas britânicas, a Marks & Spencer e a Co-op & Harrods. Os suspeitos foram libertados sob fiança enquanto aguardam novas investigações.

Inaugurada em 1849 por um comerciante de chá, secos e molhados chamado Alexandre Henry Harrod, a loja está situada no bairro de Knightsbridge. O atual prédio foi construído em 1905 e hoje abriga cerca de 300 lojas de departamento, 20 restaurantes, banco e salão de beleza.

Em 1985, a Harrod foi comprada pelo empresário egípcio Mohamed Al-Fayed, que a vendeu em 2010 para a Qatar Holding, atual proprietária do empreendimento.