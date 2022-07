Haddad ironiza Paulo Guedes em jantar com empresários

Foi a terceira vez que Haddad participou neste ano de um dos jantares promovidos pela Esfera Brasil, do empresário João Camargo. Desta vez, segundo participantes, o clima do empresariado presente foi mais ameno em relação ao ex-prefeito, que lidera a disputa no estado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em jantar com empresários na quinta (30), o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, ironizou o ministro da Economia Paulo Guedes.

