Haddad fala em 'botar ordem' em renúncias para setor de eventos após indícios de fraudes

A revogação do Perse foi incluída pelo governo na MP (medida provisória) de reoneração gradual da folha de pagamentos para 17 setores e prefeituras, que enfrenta resistências no Congresso.

O ministro da Fazenda afirmou a jornalistas que encomendou um relatório ao Fisco com o montante de impostos que cada empresa deixou de recolher a partir do benefício.

"E há indícios de que isso aconteceu. Empresas que usaram o Cnae [Classificação Nacional de Atividades Econômicas], por exemplo, para simular ser do setor de eventos e não eram do setor de eventos. Isso está passando por um escrutínio", afirmou.

Segundo ele, o país não tem condições de "desperdiçar esse dinheiro". "O que a Receita Federal faz como rotina é, diante do quadro do Perse, que é um quadro muito grave, mais de R$ 17 bilhões de renúncia, levar os dados para o setor de inteligência da Receita Federal, que vai apurar possíveis irregularidades", disse.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (7) que há indícios de irregularidades no Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos), e que é preciso "botar ordem" no benefício.

