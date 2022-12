Haddad anuncia Bernard Appy como secretário especial para a reforma tributária

Tem diversos textos publicados sobre impostos e é autor de uma das principais reformas tributárias em discussão hoje no país, a PEC 45 (que funde 5 impostos e cria no lugar o Imposto sobre Bens e Serviços e o imposto seletivo). O texto tramita na Câmara dos Deputados.

Diretor do CCiF (Centro de Cidadania Fiscal). Economista e ex-secretário-executivo e de Política Econômica do Ministério da Fazenda (2003-2009). Foi diretor de Estratégia e Planejamento da BM&F Bovespa (atual B3) e sócio-diretor da LCA Consultores.

Ele é diretor do CCiF (Centro de Cidadania Fiscal) e foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda na gestão anterior de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). É um dos principais especialistas em tributação do país.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.