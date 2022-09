Hackers afirmam ter roubado dados de milhares de passageiros da TAP

O anúncio do suposto mega vazamento da empresa foi feito pelo grupo Ragnar Locker, em uma página na deep wep. Os hackers acusam a TAP de ter mentido sobre a gravidade do ataque da última semana.

"Estão hoje a ser divulgadas alegações de um grupo organizado de crime informático de que terão sido roubados dados de clientes. A TAP continua a adotar, com o apoio de uma entidade externa internacional e em articulação com as autoridades, todas as medidas de contenção e remediação adequadas para proteger a empresa e os seus clientes", disse a empresa, em nota.

A TAP respondeu à alegação do grupo com uma nota ambígua, em que não confirma e nem desmente o roubo de informações sensíveis. Na última semana, a companhia anunciou que fora vítima de um ataque virtual, mas garantiu que não havia evidências de comprometimento de dados.

LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - Um grupo de hackers afirma ter invadido o sistema da companhia aérea TAP e roubado informações, incluindo dados pessoais e de pagamento, de milhares de clientes. A empresa portuguesa opera em 11 capitais brasileiras e é uma das principais rotas de ligação do Brasil com a Europa.

