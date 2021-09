Guedes vê texto da reforma administrativa como o politicamente possível

Além disso, Guedes também precisa da aprovação da PEC que flexibiliza o pagamento de precatórios e abre espaço no teto de gastos para o programa social e outras despesas no ano que vem.

O primordial para o Ministério da Economia agora é assegurar a aprovação no Senado do projeto que altera o Imposto de Renda, para gerar respaldo jurídico ao Auxílio Brasil a partir de 2022 (a taxação de dividendos compensa a criação de nova despesa, como exige a Lei de Responsabilidade Fiscal).

Guedes defende que a PEC "moderniza a gestão pública ao definir critérios objetivos para demissão do servidor, atual e futuro, por baixo desempenho, e prever que futuros servidores, mesmo estáveis, perderão o cargo se este for considerado obsoleto ou desnecessário".

Mesmo considerando que a reforma tem menos impacto do que poderia, Guedes viu pontos positivos no texto mesmo após a passagem pela comissão especial. Ele divulgou neste domingo (26) um material apontando avanços trazidos pela proposta.

Apresentada pelo governo para endurecer as regras do funcionalismo, a proposta acabou mantendo a previsão de estabilidade a todos os servidores (atuais e futuros), ainda que com possibilidade de demissão por desempenho insuficiente e com dispositivo que estipula corte de salário em até 25% em caso de crise fiscal.

A proposta conta com o aval do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que já havia considerado um marco para o país a aprovação da reforma administrativa na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

