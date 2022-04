Guedes testa positivo para Covid-19 após viagem aos EUA e cancela compromissos

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Paulo Guedes (Economia) testou positivo para Covid-19, após viagem feita aos Estados Unidos para participar de reuniões do FMI (Fundo Monetário Internacional) e do Banco Mundial.

De acordo com o Ministério da Economia, os compromissos presenciais desta semana foram cancelados para ele ficar em isolamento. Já agenda de reuniões virtuais foi mantida.

Guedes apresenta sintomas leves, informa a assessoria de imprensa do ministério. Ele já tomou três doses da vacina contra a Covid-19.

Nesta segunda-feira (25), Guedes tinha reuniões no Ministério da Economia apenas com sua própria equipe. Estavam programados encontros com os secretários especiais Daniella Marques (Competitividade), Esteves Colnago (Tesouro e Orçamento) e Caio Paes de Andrade (Desburocratização), além de uma audiência com o procurador-geral da Fazenda Nacional (Ricardo Soriano).

Este é o primeiro dia útil de trabalhos do ministro no Brasil após a viagem aos EUA de 17 a 23 de abril. Nos encontros do FMI e do Banco Mundial, esteve no centro das discussões o cenário de estresse da economia global devido aos efeitos da pandemia e da guerra na Ucrânia.

A situação financeira de muitos países que se endividaram de maneira intensiva em meio à crise da Covid-19 tem levantado preocupações e o FMI discute a criação de um novo fundo com o objetivo de fornecer resiliência e sustentabilidade às nações mais fragilizadas.

O ministro disse a interlocutores nesta segunda-feira (25) que a viagem foi bem-sucedida. Segundo ele, houve reconhecimento sobre os programas executados durante a pandemia e admiração com a situação das contas públicas do Brasil.

Guedes tem reiterado também sua crítica aos bancos centrais americano e europeu, que, para ele, estariam dormindo ao volante diante da inflação. Para ele, as estimativas de crescimento de outros países vão ser cortadas ao longo do ano enquanto a do Brasil será revista para cima.