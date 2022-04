Guedes prevê transferência de propriedades da União para os mais pobres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da economia Paulo Guedes afirmou na manhã desta segunda-feira (4) que o governo deve anunciar ao longo de 2022, ano eleitoral, novas transferências de propriedades da União para os mais pobres em todas as regiões do país.

O anúncio ocorreu em meio à assinatura de um acordo de cooperação técnica com a Prefeitura do Rio de Janeiro, para regularização fundiária de duas comunidades do Complexo da Maré (Parque União e Rubens Vaz) e doação de área da União para famílias vulneráveis na favela Parque da Alegria, na região portuária.

Segundo o governo federal, mais de 12 mil famílias de baixa renda deverão ser beneficiadas com a regularização fundiária e com o direito à moradia.

"Por que ficar apenas na transferência de renda? Por que não reduzir mais aceleradamente os graus de desigualdade no país transferindo propriedade muitas vezes maltratada e com deficiência de gestão? Por que não transferir para os mais frágeis?", disse Guedes na cerimônia, que ocorreu no Cristo Redentor.

Também estiveram presentes no evento o presidente Jair Bolsonaro (PL), o prefeito Eduardo Paes (PSD) e o governador Cláudio Castro (PL), além de outros ministros e deputados.

Houve ainda uma missa e a celebração de um protocolo de intenções e um Acordo de Convivência entre a Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro e o ICMBio.

De acordo com o governo, o protocolo envolve interesse mútuo no ordenamento público do parque, na preservação da biodiversidade da Unidade de Conservação e na mitigação dos impactos ambientais, além da manutenção e acessibilidade ao Morro do Corcovado e ao Santuário Cristo Redentor.

Em sua fala, Bolsonaro fez um aceno a grupos religiosos, dizendo que o país é de Deus e que seu governo "acredita em Deus, defende a família e deve lealdade a seu povo".

"A fé que nos salvou no passado nos elegeu e nos mantém vivos no governo até hoje. Se não fosse Deus, como resistiríamos a tantas adversidades com grande parte da imprensa contra nós?"