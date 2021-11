Guedes omitiu do governo que filha é diretora de offshore nas Ilhas Virgens, diz deputado

Logo após o caso se tornar público, Guedes afirmou que a empresa é legal, foi declarada e que se afastou da gestão antes de assumir o cargo no governo do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo as reportagens, o ministro, sua esposa e sua filha são acionistas da Dreadnoughts. Em 2015, ela tinha US$ 9,5 milhões.

A existência dos investimentos de Guedes no exterior foi revelada no início de outubro por veículos como a revista Piauí e o jornal El País, que participam do projeto do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, o ICIJ. Os documentos fazem parte da Pandora Papers, investigação sobre paraísos fiscais promovida pelo consórcio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.