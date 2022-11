Guedes lança ferramenta para ajudar vendas de startups

"No entanto, a realidade é diferente. Houve a aprovação do marco legal de Ciência, Tecnologia e Inovação; a lei das startups, e a nova lei das licitações", disse Portela. "Fui o primeiro a fazer uma compra por meio dessas novas ferramentas ao trazer a vacina da Covid-19 para o Brasil."

Segundo Bruno Portela, secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, mesmo com o avanço do arcabouço legal nos últimos anos, a administração pública ainda patina na hora de comprar inovações tecnológicas.

