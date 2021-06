Guedes fala em novas bandeiras de energia para evitar racionamento

Guedes ainda afirmou que patamar de equilíbrio do câmbio possivelmente está abaixo do valor atual. Nesta terça-feira (22), o dólar fechou abaixo de R$ 5 pela primeira vez em um ano. "Eu acho que vai descer bem mais à medida em que todo mundo perceber que a politica é consistente", disse.

De acordo com o ministro, a entrada em vigor da autonomia formal do Banco Central é uma maneira de evitar que esses choques temporários sejam transformados em aumento permanente de preços.

“Nossa inflação deu um salto, indo a 8% em 12 meses, exatamente por causa de comida e energia. Energia, porque agora estamos vindo com bandeiras novas para evitar o racionamento lá na frente, está havendo uma racionalização no uso agora, e isso é um choque. Vai haver um choque na energia e um choque de alimentos”, afirmou.

Guedes disse que “estamos vindo com bandeiras novas”, mas não detalhou se estava se referindo a eventual criação de mais um patamar de bandeira tarifária em nível mais elevado do que os existentes hoje.

