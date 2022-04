Guedes e Mourão devem participar do Fórum Econômico Mundial em Davos

O último encontro presencial do fórum foi em janeiro de 2020, meses antes de países do mundo inteiro estabelecerem políticas de distanciamento social para controlar a pandemia do coronavírus.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vice-presidente Hamilton Mourão, o ministro Paulo Guedes (Economia) e o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, estão confirmados no Fórum Econômico Mundial, que será realizado em Davos, na Suíça.

