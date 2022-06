Guedes e Ciro Nogueira defenderão em Paris adesão do Brasil à OCDE

A adesão à OCDE tornou-se uma das prioridades do governo de Jair Bolsonaro na área externa, por ser vista como uma espécie de selo de qualidade concedido à política econômica da atual administração. O processo de filiação à organização, no entanto, é longo e dificilmente terá desfecho neste ano.

