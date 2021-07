Guedes diz que energia mais cara neste ano evita crise em 2022

"Em vez de chegar no ano que vem sem energia, usando recursos de baixo custo neste ano, era melhor acionar a bandeira vermelha ou amarela em alguns ambientes. Você usa um pouco mais de termoelétrica e de energia de combustível mais cara, antecipa um pouco esse choque energético em vez de ter no ano que vem", afirmou Guedes.

Em live promovida pelo jornal Valor Econômico, Guedes disse que o plano do ministro Bento Albuquerque (Minas e Energia) faz uma redistribuição de energia no tempo para evitar uma situação mais grave.

